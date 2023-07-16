Sulama kanalında kaybolan gençten acı haber

Adana'nın Seyhan ilçesinde, girdiği sulama kanalında kaybolan 19 yaşındaki Burak Biberli'nin cansız bedeni bulundu.

Sulama kanalında kaybolan gençten acı haber
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'nın Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki sulama kanalına girdikten sonra kaybolan Burak Biberli (19) için arama çalışması başlatıldı.

Yakınları tarafından Yeşiloba Mahallesi'nde kanalda hareketsiz halde bulunan Biberli, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde dün sulama kanalına giren Burak Biberli, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu. Ekipler, kanalda arama çalışması başlatmıştı.

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