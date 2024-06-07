Sulama kanalında kaybolan Serkan'dan acı haber

Mersin'de 7 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Serkan Fidan'ın cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

Sulama kanalında kaybolan Serkan'dan acı haber

Tarsus ilçesinde Atalar-Yeşiltepe mahalleleri arasındaki sulama kanalında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

ölgeye sevk edilen ekiplerin kanaldan çıkardığı ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Cansız bedenin, ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan ve 1 Haziran'dan bu yana aranan Serkan Fidan'a ait olduğu öğrenildi.

EKMEK ALMAYA ÇIKMIŞ

Fidan'ın, Yunus Emre Mahallesi'ndeki ikametinden markete ekmek almak için çıktığı öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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