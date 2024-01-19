Sulama kanalındaki üçüncü ceset vakası

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde son bir haftada su kanalı içerinde üç ceset bulundu.

Sulama kanalındaki üçüncü ceset vakası

Reyhanlı ilçesi Varışlı Mahallesi’nde Asi Nehri tahliye kanalında ceset olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kimliği belirlenemeyen erkek şahsın cansız bedeni Büyükşehir Belediyesi sualtı arama ve kurtarma ekipleri tarafından sulama kanalında bulunarak olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi.

Sulama kanalındaki üçüncü ceset vakası - 1

Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Varış Mahallesi’nde kanal içerisinde bulunan cesetle birlikte son bir haftada Reyhanlı ilçesinde su kanalları içerisinde bulunan üçüncü ceset oldu.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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