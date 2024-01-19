Sulama kanalındaki üçüncü ceset vakası

Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Varış Mahallesi’nde kanal içerisinde bulunan cesetle birlikte son bir haftada Reyhanlı ilçesinde su kanalları içerisinde bulunan üçüncü ceset oldu.



Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin