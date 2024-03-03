Sultan II. Mahmud'un mirasını talan ettiler! 196 yıllık Şamlar Bendi definecilerin hedefi oldu

Tarihi bent hakkında bilgi veren Tarihçi Zafer Bilgi, ''Maalesef bu bölgeler biraz gözden uzakta, yeşillik alanın arasında, halkın da çok girmediği bir yer olduğu için defineciler 'Bir tarihi esere rastlayabilir miyiz?' diye tahrip edebilmekteler.'' diye konuştu.



Tarihçiler, tarihi bendin restore edilerek yeniden kazandırılması gerektiğini söylüyor. Bilgi ''Çevredeki ahalinin tarım alanında kullanabileceği su kaynağı olabilir. Sağlam bir baraja ihtiyaç olduğunda bu bentler yine devreye girip kullanılabilir. Bunlara hem bir işlevsel gözle bakılıp gözden geçirilmesi hem de tarihi eser olarak buranın onarılması önem arz ediyor.'' dedi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin