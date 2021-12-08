Kayseri'de kesin korunacak hassas alan ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı.



Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan Sultan Sazlığı'nda alevler yükseldi.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Ekipler, arazinin balçık olması nedeniyle yangının çıktığı alana ulaşmakta zorlandı.



İtfaiye ekiplerinin önlem aldığı bölgede söndürme çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.