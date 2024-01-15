Sultanbeyli'de düğünde eski sevgili dehşeti: 1 ölü 1 yaralı

Sultanbeyli'de düğün salonunda tartıştığı kadını silahla vurarak yaralayan kişi intihar etti.

Olay, saat 23.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi.

İddiaya göre, davetlisi olduğu düğüne gelen Ahmet Taşan, düğünde halay çeken eski sevgilisi Kader T.'ye silahla ateş etti. Kader T.'yi ağır yaralayan Ahmet Taşan, daha sonra aynı silahla intihar etti.