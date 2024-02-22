Sultanbeyli'de fırında denetim yapan görevliye saldırı

İstanbul Sultanbeyli’de bir fırında denetim yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisi, saldırıya uğradı. Polis, olayla ilgili olarak 2 kişiyi gözatlına aldı.

Sultanbeyli'de fırında denetim yapan görevliye saldırı

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Sultanbeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınları denetledi.

Denetimler sırasında ilçedeki fırınlardan birinde, görevli kadın saldırıya uğradı.

Polis, saldırıya ilişkin iki kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Halkın sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışan kardeşlerimize yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hukuki sürecin takipçisi olacağız.” dedi.

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