Sultanbeyli’de silah ticareti yapanlara operasyon: 3 gözaltı

İstanbul Sultanbeyli’de silah ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken 6 ruhsatsız tabanca ile 2 av tüfeği ele geçirildi.

Sultanbeyli’de silah ticareti yapanlara operasyon: 3 gözaltı

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi’ndeki sokak üzerinde kimlik bilgileri tespit edilen E.S. S.B. ve T.Y. isimli şüphelilerin silah ticareti yaptığına dair ihbar aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler, şüphelilere yönelik baskın düzenledi. Baskında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üstlerinden ve evlerinden 6 adet ruhsatsız tabanca ile 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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