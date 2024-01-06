Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonu: 12 kilo bonzai ele geçirildi

İstanbul Sultanbeyli'de 29 Aralık 2023 tarihinde yapılan asayiş uygulamasında H.Y. isimli şüphelinin üzerinde 135 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



Yapılan soruşturmada, şüpheli H.Y.'nin "uyuşturucu madde ticareti" suçundan aranması olduğu tespit edildi.



Şüphelinin sorgusunda uyuşturucu maddeyi Mimar Sinan Mahallesi'nde bir ikametten aldığını söylemesi üzerine adrese aynı gün operasyon düzenlendi.



Drone destekli operasyonda, H.D. isimli şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramalarda 12 kilo 585 gram bonzai, 33 adet ruhsatsız silah ve hassas terazi ele geçirildi.



Şüpheliler H.Y. ve H.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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