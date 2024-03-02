Sultanbeyli'de uyuşturucu operayonu: 2 kişi tutuklandı

Sultanbeyli'de, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda uyuşturucı ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sultanbeyli'de uyuşturucu operayonu: 2 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli'nin Mimarsinan Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi.

Yapılan çalışmalarda, 27 Şubat'ta bu ikameti kullanan Y.Z.S, M.T, A.Ç ve M.G'ye ulaşıldı.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu bulundu.

Çalışmaların devamında şüpheliler M.A. ve H.Ç. de yakalandı.

ÇOK SAYIDA BULUNDU 

İki şüphelinin uyuşturucu kullanmaktan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Zanlıların ikametlerinde çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerden M.A. ve H.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

Y.Z.S, M.T, A.Ç. ve M.G. hakkında uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

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