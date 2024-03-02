Sultangazi'de doğalgaz hattında patlama

"BİR ANDA ALEVLER YÜKSELDİ"



Görgü şahidi Osman Boduç, patlama sesi duymalarının ardından bir anda alevlerin yükseldiğini anlatarak, "Köşedeki balkonlar da yanmaya başladı. Sonra itfaiyeyi aradık, itfaiye ve polis geldi. Yaklaşık 15 dakika sonra söndürüldü. Herhangi bir yaralı görmedik. Burada arabalarımız vardı, onları çektik." dedi.