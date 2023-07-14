Sultangazi'de metal fabrikasında yangın

Gelen ekipler çatının neredeyse tamamına yayılan alevleri kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.



Fabrikadan çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı. Dumanlar uzaktan bile fark edilirken, cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.



Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını da tamamladı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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