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Sultangazi'de park halindeki otomobil alev alev yandı

İstanbul Sultangazi'de park halindeki otomobilde yangın çıktı. Otomobilin alev alev yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Sultangazi'de park halindeki otomobil alev alev yandı

Olay, 75. Yıl Mahallesi'nde dün gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

Park halindeki bir araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

kısa sürede söndürülürken, otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

Otomobilin alev alev yandığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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