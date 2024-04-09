Sultangazi'de park halindeki otomobil alev alev yandı

Olay, 75. Yıl Mahallesi'nde dün gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

Park halindeki bir araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Yangın kısa sürede söndürülürken, otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

Otomobilin alev alev yandığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.