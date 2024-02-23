Sultangazi'de parkta cenin bulundu

Yapılan incelemeler sonucunda parkta bırakılan cenini, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 11 Şubat'ta düşük yapan Beyan S. isimli bir kadının gömdüğü ortaya çıktı.

Beyan S.'nin defin işlemleri için kendisine verilen cenini hastane yakınında bulunan parkın içerisine gömdüğü anlaşıldı. Konuyla ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda Esentepe Polis Merkezi Amirliğince inceleme başlatıldı.