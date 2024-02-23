Sultangazi'de parkta cenin bulundu

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki parkta cenin bulundu. Ceninin hastanede düşük yapan bir kadın tarafından gömüldüğü ortaya çıktı.

Sultangazi'de parkta cenin bulundu

Olay, dün öğle saatlerinde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karşısında bulunan Prof. Dr. Sebahattin Zaim parkında meydana geldi.

Parktan geçen lise öğrencileri gördükleri kutudan şüphelendi. Öğrenciler polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kutunun içerisinde cenin buldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Sultangazi'de parkta cenin bulundu - 1

Yapılan incelemeler sonucunda parkta bırakılan cenini, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 11 Şubat'ta düşük yapan Beyan S. isimli bir kadının gömdüğü ortaya çıktı.

Beyan S.'nin defin işlemleri için kendisine verilen cenini hastane yakınında bulunan parkın içerisine gömdüğü anlaşıldı. Konuyla ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda Esentepe Polis Merkezi Amirliğince inceleme başlatıldı.

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