Sultangazi'de tırın altında kalan kişi öldü

Sultangazi'de mangal yakmak için yolun karşısına geçmek isteyen, Şükrü K., kendisine çarpan tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

Sultangazi'de tırın altında kalan kişi öldü

, saat 19.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Mangal yakmak için aldığı malzemeler ile yolun karşı tarafına geçmek isteyen Şükrü K.'ye Emre Y., kontrolündeki tır çarptı.

Sultangazi'de tırın altında kalan kişi öldü - 1

Tırın altında kalan Şükrü K., olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ambulans ile Şükrü K.'nın cansız bedenini hastane morguna kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve tır şoförü Emre Y.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

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