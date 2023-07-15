Sultangazi'de tırın altında kalan kişi öldü

Tırın altında kalan Şükrü K., olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ambulans ile Şükrü K.'nın cansız bedenini hastane morguna kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve tır şoförü Emre Y.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.