Suluma kanalında boğulmuşlardı, dedesinin aracını aldığı ortaya çıktı

Tokat’ta kontrolden çıkarak sulama kanalına uçan otomobilin 14 yaşındaki sürücüsü Umut Açar’ın dedesine ait aracı izinsiz aldığı ortaya çıktı. Meydana gelen kazada sürücü ile araçtaki arkadaşı Volkan Başar (13) hayatını kaybetti.

Suluma kanalında boğulmuşlardı, dedesinin aracını aldığı ortaya çıktı

Kaza, dün gün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kömeç köyü kanal yolunda meydana geldi. İddiaya göre, dedesi T.A’ya ait otomobili izinsiz alıp, arkadaşı ile birlikte gezmeye çıkan Umut Açar, 25 EF 558 plakalı araçla, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Su dolu kanala uçan otomobilin sürücüsü ile arkadaşı Volkan Başar, araçtan çıkamadı. Kazayı gören vatandaşlar suya girip iki çocuğu araçtan çıkardı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 2 çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı. Umut ve arkadaşı Volkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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