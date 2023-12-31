Süper Kupa paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan fenomen Azad Yılmaz serbest bırakıldı

Mahkeme Yılmaz’I yurt dışına çıkış yasağı getirilerek her hafta salı günü polis merkezine giderek imza atmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.



“YANLIŞ ANLAŞILDIK”



Adliye çıkışı açıklama yapan Ahmet Yılmaz, “Biz Ankara’da anonim olan bir şarkıyı çalgıcılar çaldığında alkolün de etkisiyle eşlik ettik. Eşlik ettiğim şarkıda herhangi bir siyasi, herhangi bir ırki kasıt ve art niyet yoktur. Yanlış anlaşıldık. Buradan yanlış anlayan herkes kusura bakmasın, özür dileriz. İfademizi verdik.” şeklinde konuştu.