Süper Kupa paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan fenomen Azad Yılmaz serbest bırakıldı

Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından gözaltına alınan Azad Yılmaz ismiyle bilinen sosyal medya fenomeni Ahmet Yılmaz, adli kontrolle serbest bırakıldı. Yılmaz, adliye çıkışında yapıtğı açıklamada, “Eşlik ettiğim şarkıda herhangi bir siyasi, herhangi bir ırki kasıt ve art niyet yoktur. Yanlış anlaşıldık. Buradan yanlış anlayan herkes kusura bakmasın, özür dileriz.” dedi.

Süper Kupa paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan fenomen Azad Yılmaz serbest bırakıldı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından, hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Azad Yılmaz olarak tanınan Ahmet Yılmaz, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Samsun’da gözaltına alınan Yılmaz, savcılıktaki ifadesinde, “Alkolün etkisiyle yaptım. Sosyal medyada yayılınca bir saat sonra kaldırdım. Pişmanım.” dedi. Yılmaz, çıkarıldığı mahkemede de paylaşımı espri için yaptığını savundu.

Süper Kupa paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan fenomen Azad Yılmaz serbest bırakıldı - 1 Sosyal medya fenomeni Ahmet Yılmaz

Mahkeme Yılmaz’I yurt dışına çıkış yasağı getirilerek her hafta salı günü polis merkezine giderek imza atmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

“YANLIŞ ANLAŞILDIK”

Adliye çıkışı açıklama yapan Ahmet Yılmaz, “Biz Ankara’da anonim olan bir şarkıyı çalgıcılar çaldığında alkolün de etkisiyle eşlik ettik. Eşlik ettiğim şarkıda herhangi bir siyasi, herhangi bir ırki kasıt ve art niyet yoktur. Yanlış anlaşıldık. Buradan yanlış anlayan herkes kusura bakmasın, özür dileriz. İfademizi verdik.” şeklinde konuştu.

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