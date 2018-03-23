Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre,

6 bilen iki kişi 1 milyon 894 bin 678 lira 55'er kuruş,

5 bilen 49 kişi 12 bin 547 lira 55'er kuruş,

4 bilen 3 bin 353 kişi 197 lira 10'ar kuruş,

3 bilen 76 bin 989 kişi de14 lira 80'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

BÜYÜK İKRAMİYE SAMSUN VE İZMİR'E



Çekilişte 6 bilen talihlilerin kuponlarını, Samsun'un İlkadım ve İzmir'in Torbalı ilçelerinden yatırdığı bildirildi.



Milli Piyango İdaresi'nin verilerine göre dağıtılan ikramiye tutarının 6 milyon 204 bin 500 lira 55 kuruş olduğu çekilişte, hasılattan KDV olarak 1 milyon 745 bin 287 lira 32 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 975 bin 816 lira 7 kuruş kamuya aktarılacak.

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR



Süper Loto çekilişlerinde en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 31, 17 ve 12

NTV 22 KEZ BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKAN ANTALYA'NIN MURATPAŞA İLÇESİNDE