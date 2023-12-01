Sürat teknesiyle ölümde mahkeme kararını verdi

Erdek’te Elvan Fırat Taşdöğen’e sürat teknesiyle çarpıp ölümüne neden olan Ender Küçük’ün yargılandığı davada karar verildi.
Mahkeme Küçük’ü 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.
7 Ağustos 2021’de meydana gelen sürat teknesi kazasında, evli ve 1 çocuk annesi Taşdöğen yaşamını yitirmişti.
Çuğra sahilinde denize giren Taşdöğen, bu sırada Ender Küçük’ün kullandığı teknenin altında kalmıştı. Yaralanan Taşdöğen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Olayın ardından Ender Küçük, gözaltına alınmıştı. Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde müteahhitlik yapan, amatör lig ekiplerinden 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü’nün eski başkanı Ender Küçük, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Şikayetçi avukatının itirazı ile Ender Küçük, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
4 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Bir süre cezaevinde kalan Küçük, sonraki süreçte avukatlarının başvurusuyla serbest kaldı. Soruşturmanın sonunda, Küçük hakkında “bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle, Erdek Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava sonuçlandı.
Küçük, taksirle ölüme neden olma suçundan dolayı 4 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı.
Küçük’ün hakkında herhangi bir takdir indirimi uygulanmasına gidilmezken, amatör denizcilik belgesinin de 2 yıl süreyle geri alınmasına karar verildi.
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