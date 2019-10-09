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Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile komando birlikleri, Hatay'ın Hassa ilçesine ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen komandolar ve araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.