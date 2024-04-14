Suriye’de saldırı hazırlığındaki PKK/YPG’li teröristler etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye’de saldırı hazırlığındaki PKK/YPG’li teröristler etkisiz hale getirildi

Irak ve ’nin kuzey bölgelerindeki operasyonlar sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde yer alan bölgesinde saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG’li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.” ifadelerine yer verildi.

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