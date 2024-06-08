Sürücü el frenini çekmediği taksisinin altında kaldı

Odunpazarı ilçesi Büyükdere mahallesinde Fazıl sokak ve Dalgıç sokak kesişiminde ticari taksi, iddiaya göre aracın sürücüsü K.D.’nin el frenini çekmeyerek markete gitti.
Kaymaya başlayan araç 2 kişiye çarparken, vatandaşlardan biri yaralandı.
Taksisinin kaymasını engellemek isteyen sürücü, aracının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kaldırma yastıklarıyla araç kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu aracının altından çıkarılan sürücünün hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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