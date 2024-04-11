Sürücü kursu eğitmeni kazada öldü; 3 kişi yaralandı

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Nazilli ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Nazilli'den Efeler ilçesi yönüne giden Aysu Öncel, kullandığı 48 BU 676 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti.



Kontrolden çıkan kamyonet refüje çarpıp, takla attı. Kamyonetin sürücüsü Öncel yaşamını yitirdi, yanındaki T.A., C.A. ve M.Y. ise hafif yaralandı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Sürücü kursu eğitmeni olduğu öğrenilen Aysu Öncel'in cenazesi, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.