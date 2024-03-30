Sürücünün dengesini kaybettiği motosiklet devrildi: 1 yaralı

Kaza, Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücü Yağmur İ.'nin dengesini kaybetmesi neticesinde motosiklet devrildi.

Meydana gelen kazada motosiklette yolcu olarak bulunan E.D. kafasını yere çarptı. Çarpmanın etkisiyle E.D. hafif şekilde yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından E.D'yi hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.