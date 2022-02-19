Sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu otomobil cipe çarptı: 1 yaralı

Beykoz TEM Otoyolu Kavacık istikametinde seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon başında uyuyakaldığı belirtildi. Uyuyan sürücünün sebep olduğu kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza, saat 06.15 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobilin sürücüsü direksiyon başında uyudu.

Bunun üzerine kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamette ilerleyen cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip takla atarken, sürücü aracında sıkıştı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan, kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazalı araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.