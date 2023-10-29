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Sürücüsüyle tartıştığı aracın lastiklerini patlattı

İstanbul Zeytinburnu'da trafikte çıkan kavgada bir kişi, tartıştığı kadın sürücünün aracının lastiklerini bıçakla patlattı.

Sürücüsüyle tartıştığı aracın lastiklerini patlattı

İstanbul Zeytinburnu'nda bir kişi trafikte tartıştığı sürücünün aracının lastiklerini patlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Nuripaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Araçtan inen sürücü tartıştığı kadının aracının yanına geldi. Tartışmanın şiddetlenmesiyle otomobil sürücüsü eline aldığı bıçakla kadının aracının lastiklerini patlattı.

Tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

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