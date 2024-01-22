Sürüklenen geminin mürettebatı helikopterle kurtarıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yük gemisindeki 7 mürettebat, helikopterle Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kurtarma anlarının yer aldığı görüntüleri paylaştı.

Sürüklenen geminin mürettebatı helikopterle kurtarıldı

'in Erdek ilçesi açıklarında sabah saatlerinde 7 mürettebatı bulunan 40 metre uzunluğundaki ''MV Sicilia'' isimli yük gemisi, motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladı.

Sürüklenen geminin mürettebatı helikopterle kurtarıldı - 1

Gemiden ''acil durum'' sinyali verilmesi sonrası Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

Sürüklenen geminin mürettebatı helikopterle kurtarıldı - 2

Dalgalarla sürüklenen geminin mürettebatı, helikopter ile kurtarıldı.

Arıza yapan geminin römorkör yardımıyla kıyıya çekileceği öğrenildi.

BAKAN YERLİKAYA, KURTARMA GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mürettebatın helikopterle Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılma anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'''MV Sicilia' isimli yük gemisinin Balıkesir-Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladığı ve karaya sürüklendiği ihbarı alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce kurtarma çalışmaları başlatıldı.

'Acil Durum' sinyali veren geminin 7 mürettebatının tahliyesi bugün saat 09.40’ta başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce helikopterle 7 mürettebat da kurtarıldı. Zorlu hava şartlarında kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı personelimize teşekkür ediyorum. Milletimizin duası sizinle.''

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