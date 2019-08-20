Vakıftan yapılan açıklamada, Suriye'de PYD/YPG'nin hakim olduğu bölgelerde Süryanilere yönelik sistematik baskı yapıldığı vurgulandı. Gençleri kaçırılan ve okulları kapatılan Süryanilerin çoğunun baskılar neticesinde Suriye'yi terketmek zorunda kaldığının altı çizildi.

Kadim cemaatlerin terör örgütlerinin insafına bırakılamayacağının da vurgulandığı açıklamada, Türkiye ile ABD'nin Fırat'ın doğusunda güvenlik gerekçesiyle gerçekleştireceği harekata destek verildi.