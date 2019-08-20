Vakıftan yapılan açıklamada, Suriye'de PYD/YPG'nin hakim olduğu bölgelerde Süryanilere yönelik sistematik baskı yapıldığı vurgulandı. Gençleri kaçırılan ve okulları kapatılan Süryanilerin çoğunun baskılar neticesinde Suriye'yi terketmek zorunda kaldığının altı çizildi.
Kadim cemaatlerin terör örgütlerinin insafına bırakılamayacağının da vurgulandığı açıklamada, Türkiye ile ABD'nin Fırat'ın doğusunda güvenlik gerekçesiyle gerçekleştireceği harekata destek verildi.
Süryanilerden YPG tepkisi
NTV HaberTürkiye
İstanbul Süryani Kadim Vakfı, PYD-YPG'nin Suriye'de Süryanilere yönelik baskısına tepki gösterdi.
Vakıftan yapılan açıklamada, Suriye'de PYD/YPG'nin hakim olduğu bölgelerde Süryanilere yönelik sistematik baskı yapıldığı vurgulandı. Gençleri kaçırılan ve okulları kapatılan Süryanilerin çoğunun baskılar neticesinde Suriye'yi terketmek zorunda kaldığının altı çizildi.