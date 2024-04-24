Süt yüklü tanker ile TIR çarpıştı: 3 yaralı

Bozüyük- Bilecik kara yolunun 4’üncü kilometresinde seyir halindeki M.H. idaresindeki TIR ile M.E. idaresindeki süt yüklü tankerle çarpıştı.



Çarpışma sonucu tankerde bulunan süt yola dökülürken TIR'ın dorsesi yol kenarında bulunan dereye savruldu. Kazada TIR sürücüsü M.H., yanında yolcu olarak bulunan R.G. ile süt tankeri sürücüsü M.E. yaralandı.



Kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahale yapmalarının ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla inceleme başlatıldı.