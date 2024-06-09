Tabancasını temizlerken ortağının oğlunu vurdu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişi, iş yerinde tabancasını temizlerken kazara ortağının oğlunu yaraladı.

Tabancasını temizlerken ortağının oğlunu vurdu

Olay, Köseköy Mahallesi'nde bulunan nakliyat firmasında meydana geldi. E.K.'nin iş yerinde temizlediği tabancası kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, E.K.'nin ortağının oğlu Y.İ.H.'ye (20) isabet etti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sol kasık bölgesinden yaralanan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. E.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Y.İ.H.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, olayın kazara meydana gelmesi sebebiyle ailesinin E.K.'den şikayetçi olmadığı bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


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