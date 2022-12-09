Tacikistanlı çeteler İstanbul'da çatıştı: 1 ölü

İstanbul Fatih'te tacikistan uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü.

Tacikistanlı çeteler İstanbul'da çatıştı: 1 ölü

Tacikistan'dan gelen iş adamlarını tehdit ederek para aldıkları iddia edilen şebeke üyeleri, İstanbul Fatih'te birbirleriyle çatıştı. Silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aksaray Mesih Paşa Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. çatışmada Bahodur Barotov tabancayla vurularak öldürüldü.

Kavgada 2 kişi de yaralandı. çatışan kişilerin Tacikistanlı bir şebeke olduğu belirlendi. Şebekenin, Tacikistan'dan gelen iş insanlarını tehdit ederek para aldıkları tespit edildi.

Silahlı çatışmaya karışan 12 kişi gözaltına alındı.

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