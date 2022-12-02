Tacizcilere müdahale ederken öldürüldü

Afyonkarahisar'da, sokak ortasında tartıştığı kişiler tarafından boynundan bıçaklanan Engin Taş (36), hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından çevredeki güvenlik kameraları ile tanıkların beyanından yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri Serkan Ç. (19) ve yeğeni V.Ç.'yi (16) gözaltına aldı.

YARDIM İSTEMİŞLER

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede genç kızların tacize uğradığı ve Taş'tan yardım istediği belirlendi. İddiaya göre, iki genç kızın "2 kişi bizi gezmeye gittiğimiz alışveriş merkezinden bu yana takip ediyor. Bize yardım eder misin?" diyerek yardım istediği ve bunun üzerine de Taş'ın kızların gösterdiği Serkan Ç., ile V.Ç.'yi uyardığı öğrenildi.

Daha sonra Taş ile şahıslar arasında tartışma çıktığı ve Serkan Ç.'nin yanındaki bıçakla talihsiz adamı boynundan bıçakladığı iddia edildi.



EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

İki genç kızı korumak isterken hayatını kaybeden adam Erkmen beldesinde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

36 yaşında yaşamını yitiren Taş'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, faillerin emniyetteki sorguları ise sürüyor.