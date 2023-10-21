TAG Otoyolu'ndaki katliam gibi kazada 3 tutuklama

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki bölümünde dün meydana gelen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı.



Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kazayla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü N.D, Karayolları'na ait aracın sürücüsü Ç.K. ve Karayolları görevlisi Mahmut Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Nizip Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda, dün, Şanlıurfa'dan Gaziantep yönüne seyreden yolcu minibüsü ile Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyon çarpışmış, kazada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.



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