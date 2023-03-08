Tahıl koridorunda süre uzayacak mı? Diplomatik kaynaklardan açıklama

18 Mart'ta sona erecek Tahıl Koridoru Anlaşması, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Suriye'nin kuzeyine yaptığı ziyaret ve Avrupa Birliği'nin deprem sonrası Türkiye için düzenleyeceği yardım toplantısı konularında diplomatik kaynaklar açıklama yaptı.



TAHIL KORİDORU UZATILACAK MI?



Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin 18 Mart'ta dolacağının anımsatılması üzerine kaynaklar, "(Uzatma konusunda) Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sayın Bakanımız (Mevlüt Çavuşoğlu) Doha’da BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres) ile de görüştü. Genel Sekreterin Kiev’e bir ziyareti olacak." diye konuştu.

Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili Rusya'nın itirazları ve talepleri konusunda bir ilerleme olup olmadığının sorulması üzerine ise kaynaklar şu yanıtı verdi:



"Rusya’nın karşı karşıya kaldığı bazı sorunlar, gerçek sorunlar. BM Genel Sekreteri'nin yoğun çabası var, bizim yoğun çabamız var, bu konuları da G20 marjında görüştüğümüz tüm muhataplarımıza da aktardık. ABD Dışişleri Bakanı, ondan sonra İngiltere Dışişleri Bakanı, yine Josep Borrell, hepsiyle görüşmeler sürüyor, bu isimlere de aktarıyoruz. Rusya’nın endişeleri, daha doğrusu karşı karşıya kaldıkları zorlukların hepsi daha aşılmadı, yani burada bizim dürüst, objektif davranmamız gerekiyor ama ciddi bir çaba var, özellikle BM tarafından BM Genel Sekreteri'yle de yakın eşgüdüm içinde bu adımların atılması ve anlaşmanın tekrar uzatılması için yoğun çaba sarf ediyoruz."

AB'NİN DEPREM YARDIMI TOPLANTISI



Kaynaklar, 16 Mart'ta Avrupa Birliği (AB) tarafından düzenlenmesi planlanan bağışçılar konferansının da bu tarihte yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi ile çakıştığına işaret ederek bu bağışçılar konferansının 16 Mart'ta gerçekleşmeyeceğini bildirdi.



Konferansın 16 Mart'tan sonraki hafta olmasının "pek muhtemel" olduğunu kaydeden kaynaklar, "Bir taraftan bu konferans ve daha sonra uluslararası finans kuruluşlarıyla yapacağımız işbirliği için temel oluşturacak raporun hazırlığı devam ediyor, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile beraber Strateji Bütçe Başkanlığımızla. Diğer taraftan o konferansın hazırlıkları devam ediyor. Sayın Bakanımız, dün (Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri) Oliver Varhelyi ile iki defa telefonda hazırlıklar için görüştü. Hazırlanıyoruz, iyi bir konferans olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

