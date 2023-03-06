ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'den, ABD Genelkurmay Başkanı Milley'in Suriye'nin kuzeydoğusuna yaptığı ziyarete ilişkin izahat istendi.

ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan 'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'den, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in, Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin izahat istendi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Flake, Milley'in, 4 Mart'ta, Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Flake'den, söz konusu ziyarete ilişkin izahat istendi.

Milley, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeleri ziyaret etmişti.

AA muhabirine konuşan ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, "General Milley, (ABD'li) komutanlar ve askeri birliklerle görüşmek üzere Suriye'nin kuzeyini ziyaret etti. DAEŞ ile mücadele misyonuyla ilgili güncel bilgileri aldı, kuvvet koruma tedbirlerini inceledi ve Hol mülteci kampındaki mültecilerin ülkelerine iade edilmesi çabalarını değerlendirdi." açıklamasında bulunmuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...