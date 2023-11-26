Tahıl yüklü TIR devrildi, otoyolda trafik durdu

Tarsus-Ankara Otoyolu’nda tahıl yüklü TIR devrildi. Devrilen TIR nedeniyle, otoyolun Adana yönü ulaşıma kapandı.

Tahıl yüklü TIR devrildi, otoyolda trafik durdu

Tarsus-Ankara Otoyolu’nda tahıl yüklü TIR’ın devrilmesi sonucu yönü trafiğe kapandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 42 SG 386 plakalı tahıl yüklü TIR, Tarsus-Ankara Otoyolu’nun Gülek Boğazı mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücünün hafif yaralandığı kaza nedeniyle otoyolun Adana yönü ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri, TIR’ın kaldırılması ve dorseden yola savrulan tahılın temizlenmesi için çalışmasını sürdürüyor.

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