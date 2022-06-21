Takı kavgasında karısını öldürmekten tutuklandı

Dün akşam, Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana gelen olayda, Kandıra ilçesinde düğüne katılan Şencan ailesi, gelin ve damada çeyrek altın taktı. Karşı tarafın ‘Biz sizin düğününüzde yarım altın takmıştık, siz neden çeyrek altın takıyorsunuz?’ demesi üzerine tartışma yaşandı. Araya girenler, tarafları ayırdı.

Daha sonra Şencan ailesinin evinin önünde buluşan taraflar, konuşmaya başladı. İki taraf arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tabancayla kurşun yağdırdı. Gülten Şencan, Tarık Öztürk ve Tayfur Dağtekin vuruldu. Ağır yaralı olarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Gülten Şencan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öztürk ve Dağtekin’in tedavileri ise devam ediyor.

Olayla ilgili ölen Gülten Şencan’ın kocası Y.Ş. ve H.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye çıkarılan zanlılardan H.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, koca Y.Ş. ise eşini öldürme şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜLTEN’İ ÖLDÜREN MERMİ, EŞİNİN SİLAHINDAN ÇIKMIŞ OLABİLİR



Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında delilleri inceleyen polis, Gülten Şencan’ı öldüren merminin, eşi Yılmaz Şencan’ın silahından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durdu.



Gülten Şencan’ın kuzeni Bayram Denizci, yaşadıkları üzüntüyü dile getirerek, “Düğünde ufak bir sürtüşme oldu, iki aile arasında. Araya bizler girdik, her iki tarafı da evlerine gönderdik. Daha sonra Tarık ve Tayfur geliyoruz, diye telefon açmış. Eniştemiz Yılmaz Şencan da kendini korumak amacıyla kavga ediyor. O sırada bizim kızımız arada kalıyor. Nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla kızımız hayatını kaybediyor. Takı meselesi nedeniyle başlamıştı kavga. ‘Ben yarım takmıştım, sen neden çeyrek altın taktın’ diyor ve sıkıntı başlıyor” dedi.