Takla atan otomobil alev aldı: 2 ölü, 2 yaralı

Denizli'de R.M. (65) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Çivril ilçesi Tekke Mahallesi yakınlarında takla attı.



Kazada sürücü R.M. ile aynı ismi taşıyan torunu R.M. araçta sıkıştı.



Arka koltuktaki sürücünün kızı M.M. ve diğer torunu D.M. çıktıktan sonra otomobil alev aldı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen araçta dede ve torununun cesetlerine ulaşıldı.



Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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