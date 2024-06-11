Takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kırıkkale'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu iki kişi yaralandı.

Takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atan BMW marka otomobil, hurdaya döndü. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bir süre trafiğe kapatılan yol, kullanılamaz hale gelen otomobilin çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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