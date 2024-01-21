Takla atan otomobil ikiye bölündü: 3 kişi yaralandı

Kaza, Sarayköy ilçesine bağlı Beylerbeyi Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Denizli-İzmir karayolunda seyir halinde olan otomobil, bir anda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Savrulan otomobil, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. İki parça halinde karayoluna dağılan araçta bulunan sürücü ve 2 yolcu, orta refüj ve yola saçıldı.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İkiye bölünen otomobilden fırlayan üç yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.



Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Soruşturma başlatılan kaza nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluştu.