İzmir'in Konak ilçesinde TIR'a arkadan çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü kazanın ardından olay yerinden ayrıldı.
Alınan bilgiye göre, otomobil sürücüsü, Liman Caddesi'nde Gökhan Şakar (35) idaresindeki büyükşehir belediyesine ait ve kaza sırasında boş olan çöp TIR'ına arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle kaldırıma ve yanında bulunan duvara vurarak takla attı.
Sürücünün kazanın ardından kendi imkanlarıyla yaralı olarak aracından çıktığı, ticari bir otomobille olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, otomobil sürücüsünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Kaza nedeniyle Liman Caddesi bir süre ulaşıma kapandı.
Takla atan otomobilin sürücüsü olay yerinden ayrıldı
Anadolu AjansıTürkiye
İzmir'de TIR'a arkadan çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla aracından çıktıktan sonra olay yerini terk etti
İzmir'in Konak ilçesinde TIR'a arkadan çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü kazanın ardından olay yerinden ayrıldı.