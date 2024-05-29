Takla atıp tarlaya devrildi: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü Fuat Kocaoğlu (62), hayatını kaybetti.

Takla atıp tarlaya devrildi: 1 ölü

Arıkök Mahallesi yakınlarında Fuat Kocaoğlu yönetimindeki otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Fuat Kocaoğlu'nun öldüğü belirlendi.

Takla atıp tarlaya devrildi: 1 ölü - 1

Kocaoğlu'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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