Takla atıp tarlaya devrildi: 1 ölü

Arıkök Mahallesi yakınlarında Fuat Kocaoğlu yönetimindeki otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.



Görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Fuat Kocaoğlu'nun öldüğü belirlendi.