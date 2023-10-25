Taklalar atıp ağaca çarpan araçtaki baba ile oğlu öldü

Çevredekilerin de yardımı ile ekiplerin araçtan çıkardığı sürücü Tutumlu ile babası Hasan Hüseyin Tutumlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.



Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.