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Taklalar atıp ağaca çarpan araçtaki baba ile oğlu öldü

Burdur’un Bucak ilçesinde taklalar attıktan sonra ağaca çarpıp duran hafif ticari aracın sürücüsü Oğuzhan Tutumlu ile babası Hasan Hüseyin Tutumlu, yaşamını yitirdi.

Taklalar atıp ağaca çarpan araçtaki baba ile oğlu öldü

’un Bucak ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Antalya - Burdur karayolu Korkuteli Kavşağı’nda meydana geldi.

Oğuzhan Tutumlu yönetimindeki 07 TBL 45 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, taklalar atarak ağaca çarptı.

İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibinin yanı sıra Bucak Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi.

Taklalar atıp ağaca çarpan araçtaki baba ile oğlu öldü - 1

Çevredekilerin de yardımı ile ekiplerin araçtan çıkardığı sürücü Tutumlu ile babası Hasan Hüseyin Tutumlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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