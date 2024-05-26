Taksi durağında çalışan husumetlisini bacağından vurdu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde taksi durağında çalışan olan M.C., kimliği belirsiz husumetlisi tarafından tabancayla bacağından vurularak, yaralandı.

Taksi durağında çalışan husumetlisini bacağından vurdu

Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi 931'inci Cadde'de bulunan bir taksi durağında meydana geldi.

Taksi durağında çalışan olan M.C., aralarında husumet olduğu öğrenilen ve henüz kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. 

M.C. tabancayla bacağından vurulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. M.C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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