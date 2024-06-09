Taksi durağında yaşlı adama dayak: Kolu açıya alındı, başına dikiş atıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde müşteri olarak geldiği durakta çıkan kavgada, 2 taksici tarafından dövülen yaşlı adam yaralandı. Taksi şoförler İ.D. ile D.K. gözaltına alındı.

Taksi durağında yaşlı adama dayak: Kolu açıya alındı, başına dikiş atıldı

Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki taksi durağında durağa gelen M.K.K. (61), taksicilere sıranın kimde olduğunu sordu.

Duraktakilerin farklı taksileri göstermesi üzerine M.K.K., tepki gösterdi. M.K.K. ile taksi şoförleri İ.D. ile D.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışma uzayarak kavgaya dönüştü. şoförleri tarafından darp edilen M.K.K., yaralandı. Hastaneye kaldırılan M.K.K.'nın kolundaki kırık alçıya alınıp baş kısmında yaraya ise dikiş atıldığı belirtildi.

Darp raporu alan M.K.K, şikayetçi oldu.

Taksi durağında yaşlı adama dayak: Kolu açıya alındı, başına dikiş atıldı - 1

"KÜFRETTİ" İDDİASI

Şikayet sonrası harekete geçen polis, İ.D. ile D.K.'yı gözaltına aldı.

Her iki şoförü de polisteki ifadelerinde, M.K.K.'nin alkollü olduğunu ve kendilerine küfrettiğini için tartışmanın yaşandığını söyledi. 2 taksi şoförünün polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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