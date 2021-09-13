Taksi şikayeti nasıl yapılır? (ALO taksi şikayet hattı)

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, vatandaşların şikayet ihtiyacına yönelik bir iletişim hattı kurdu.



Vatandaşlar, taksi konusunda sorun yaşamaları halinde Taksiciler Esnaf Odası’nın kendine ait olan 444 15 23 numaralı telefonunu arayabilecekleri gibi yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Beyaz Masa’nın 153 numaralı iletişim hattını da arayarak şikayetlerini dile getirebilirler.

Bu numaralar genellikle hemen her saat hizmet verir.

Taksi şikayet işlemi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ALO 153 hattı üzerinden gerçekleştiği gibi sosyal medya, Beyazmasa uygulaması, yüz yüze başvuru, SMS ve faks yoluyla da alınabilmektedir.



Taksi şikayet hattını aradığınızdan itibaren sorununuzun çözümüne yönelik belli başlı adımlar gerçekleşir.

Bunlar şu şekilde sıralanabilir:



Vatandaşın dinlenip, sorunun tespit edilmesi



Tespit edilen problemin kayıt altına alınması



Sorunun dinlenilmesi ardından ilgili alana/müdürlüğe iletilmesi



Sorunun ilgili müdürlük tarafından kabulü ve çözüm üretme sürecinin başlanması



Çözüm bulunup hayata geçirileceğini, sorun ile başvuran vatandaşa bildirilmesi



Problemin çözümlenmesi



Şikayet hattını aramanızla başlayan problemin çözüme ulaşma süreci; problemin türüne, hattın yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.