Taksici camını kıran motosiklet sürücüsünü vurdu

Antalya'da tabancayla vurulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, saat 14.30 sularında Kaleiçi Kocatepe Sokak'ta meydana geldi. Motosiklet sürücüsü İsa Köşker, Kaleiçi'ne müşteri getiren taksinin şoförü İ.N. ile yol verme tartışması yaşadı.

İddiaya göre motosiklet sürücüsü İsa Köşker'in kaskıyla vurduğu taksinin camı kırıldı. Emekli asker olduğu öğrenilen taksi şoförü İ.N., ruhsatlı silahıyla birkaç el ateş etti.

2 kurşun motosiklet sürücüsü İsa Köşker'in karnına isabet etti. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı İsa Köşker'i ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Polis ekipleri taksi şoförü İ.N.'yi gözaltına alırken, silahına da el konuldu.