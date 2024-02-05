Taksici katili Delil Aysal cezaevinde saldırıya mı uğradı? Avukatlardan açıklama

Gaziemir’de 31 Aralık 2023 günü saat 03.30 sıralarında evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge’nin kullandığı taksiye, yüzünde medikal maske ve başında kapüşon bulunan Delil Aysal, müşteri olarak bindi.
Taksi şoförü Erge’yi bir süre çeşitli adreslere dolaştıran Delil Aysal, ineceğini söyleyip cebinden para alır gibi yaparak, yanındaki tabancayı çıkardı. Görüntülere göre zanlı, Erge'nin ense bölgesine 3 el ateş etti. Zanlı, araçta arama yaptı ve bir süre sonra Erge'nin cep telefonu ve kulaklığını alarak araçtan uzaklaştı.
Görüntülerde, cinayet zanlısı Aysal'ın, kamera ses kayıtlarına göre, Erge'ye kimseye güvenmemesini öğütlemesi de dikkat çekmişti. Oğuz Erge, Aysal'ı soğuk havaya nedeniyle aracına almıştı.
Aysal, kısa süre sonra silahıyla birlikte yakalandı. İlk ifadelerinde, cinayeti üstlenen Aysal, kamera kayıtlarına rağmen çelişkili ifadelerle kendini savunmaya çalıştı.
Tutuklanıp cezaevine görderilen zanlı Aysal'ın, mahkumlar tarafından ağır darp edildiği ve yaralandığı ileri sürüldü. İddialara, olayda yaşamını yitiren Oğuz Erge'nin ailesinin avukatlarından açıklama geldi
Avukatlar Oğuzhan Aslan, Ahmet Serkan Göktürk ve Orhan Bakkal tarafından ortak açıklama yapıldı. Açıklamada fail hakkında adli sürecin yakından takip edildiği, İl Emniyet Müdürlüğü ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma sürecini titizlikle yürüttüğü belirtti.
Bazı sosyal medya hesaplarında, failin cezaevinde saldırıya uğradığı ve ağır yaralı olduğu şeklinde haberlerin paylaşıldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu paylaşım ve haberler gerçekliği yansıtmıyor. Müvekkillerimiz bu gibi haberlere maruz bırakıldıkça acılar katlanmaktadır. Müvekkillerimizin tek beklentisi, failin hak ettiği en ağır cezayı almasından başka bir şey değildir. Resmi makamlarca ve tarafımızca yapılacak açıklamalar dışındaki haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Ayrıca bazı sosyal medya hesaplarında Oğuz Erge ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin adli sürecin başlaması için gerekli işlemler yapılacaktır."
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