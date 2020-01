Taksicilerden özeleştiri, vatandaştan şikayet (Korsan taksi tartışması)

Yasaklanan araç çağırma uygulaması Uber'in yerini korsan girişimler doldurdu. Neredeyse her ilçede durakları, her durakta en az 5-10 araçları var. İletişimi WhatsApp, bip gibi uygulamalar üzerinden sağlıyorlar.

Eski Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur, "Uber, Türkiye'de piyasaya ilk girdiğinde taksici esnafı olarak fevri hareket edip onların reklamını yaptık. Bizim sayemizde daha çok tanındılar. O dönem biz hizmeti iyileştirseydik şimdi korsan bu kadar artmazdı" diyerek geçmişe dönük bir özeleştiri yapmıştı.

"ARTIK HERKES TAKSİCİ OLAMAZ"

Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberinde görüşlerine yer verilen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise, "Taksiciler olarak uzun süredir hizmet kalitesinin arttırılması için çalışmalarımız sürüyor. Burada temel amaç her zaman vatandaşın ilk tercihi olmak. İlk olarak şoförlerden başladık. Bir yılda 5 bin şoföre öfke kontrolü, davranış kuralları, düzgün konuşma, yabancı dil ve ilk yardım eğitimi verdik. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ortak çalışmalarımız sonucu bunu 52 bine çıkaracağız. Hizmet kalitemiz daha da artacak. Artık herkes taksici olamaz" diye konuştu.



Geçmişteki olaylara karşı bir özeleştiri yaptıklarını ve mesleki kaliteyi arttırmak için bu eğitimlere başladıklarını aktaran Aksu, “Taksici esnafı olarak işleyişte bir eksiklik gördüğümüzde hızla durumu düzeltmek için adım atıyoruz. Aracında sigara içen, kısa mesafe diye yolcu almayan, güzergâh beğenmeyen ve konuşması bozuk şoförleri hemen bize bildirin. Biz gereğini yaparız. Kendine çeki düzen vermeyen esnaf ayakta duramaz" şeklinde konuştu.

“TAKSİ SAYISI YETERLİ”



Korsanla mücadeleye her koldan devam edeceklerini belirten Eyüp Aksu, “Bunun ilk adımı olarak tespit edilen her korsan durağı ve taksiyi emniyetin ilgili birimine iletip 2 gün içinde araçların bağlanmasını sağlıyoruz. İstanbul'daki taksi sayısının yetersiz olduğu iddialarına katılmıyorum. Bunun bahanesi asla taksi sayısı olamaz.17 bin 395 taksi 17 milyon nüfusa bile yetecek durumda. Burada sorun trafik. Araçlar yolcu ile trafikte kaldığı için yoğun saatlerde taksi bulunamıyor. Ben fiyatlar konusunda da herhangi bir uygulamanın avantajlı olduğunu düşünmüyorum. Bizden daha ucuz değiller" ifadelerini kullandı.



“İNSANLAR LÜKS TAKSİYİ GÖRDÜ BEKLENTİ ARTTI”



Bağcılar'daki bir taksi durağının sahibi olan Şakir Çiftlik ise, "Ben 1995 yılından beri İstanbul'da taksicilik yapıyorum. Korsan sorunu yıllardır devam ederken bir de Uber ortaya çıktı. Geldiğimiz noktada ben ne Uber'in ne de korsanın bittiğini göremiyorum. Hepsi kılıf değiştirip devam ediyor" dedi. Taksici esnafının sürekli şikâyet konusu olan bazı noktaları düzeltmesi gerektiğine değinen Çiftlik, "Kimse son dönemde yaşanan olayları dikkate almadı. Geçmişten ders çıkarmadı. Arabalarda sigara içen, arabasını temizlemeyen, günlük olarak yıkamayan ve bakımını yapmayan kişiler taksiciliğin imajını zedeliyor. İnsanlar lüks taksiyi gördüğü için o konuda beklenti artıyor. Ben durak başkanı olarak pazartesi ve perşembe günlerini tıraş günü ilan ettim. Aynı zamanda araçlarımızın her gece iç ve dış yıkaması yapılıyor. Ama bunları uygulayan taksi sayısı çok az. Hala belli yerlerde pazarlıkla çalışan taksiler var. Bunlar müşterinin yaklaşımını etkiliyor" diye konuştu.

CEZASI NEDİR?



Korsan araç sahibine 6.141 lira ceza kesilirken araçtaki yolculara da kişi başı 409 lira para cazası uygulanıyor. Araç 2 ay bağlanırken daha sonra aynı suçtan yakalanması üzerine bu defa cezalar iki katına çıkıyor.

NEDEN KORSAN?



Haberde neden korsan taksi tercih ettikleri sorulan vatandaşların verdiği cevaplardan bazıları şöyle;



-Sarı taksi kısa mesafede sorun çıkarıyor. Korsanda bu sorun yok.



-Özellikle uzun mesafe yüzde 30'a kadar fiyat avantajı var.



-Sarı taksilerle ilgili gündeme gelen şiddet olayları beni korkuttu. Korsan taksi durağında uzun süre aynı kişi hizmet veriyor ve bu daha güvenli geliyor.



-Sarı taksilerin birçoğunda araç da şoför de bakımsız. Kirli ve sigara kokan araçlarla seyahat etmek istemiyorum.



NEDEN SARI TAKSİ?



-Korsan taksiye karşıyım, haksız kazanç sağlamalarına destek olmam.



-Korsan taksiyi bir kere kullandım. Şoför yanında oturmak şart, üstelik çevirme olduğunda da 'polise yalan söyleme' baskısı var. Bu nedenle bir daha kullanmadım.



VİDEO: KORSAN TAKSİLER ARTIK GİZLENMİYOR