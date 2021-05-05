Taksim Camii'nin açılışı ertelendi

Taksim Meydanı'nda 17 Şubat 2017 tarihinde yapımına başlanan Taksim Camii'nin cumu günü planlanan açılışı ertelendi.

NTV Haber 05.05.2021 - 16:30

Taksim Camii'nin açılışı ertelendi

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Cuma günü açılması planlanan Taksim Camii'nin açılışının ertelendiği duyuruldu. 

Ramazanın son cuması açılması planlanan caminin açılışı corona virüs önlemleri kapsamında başka bir tarihe ertelendi.

Yüzde 99'u tamamlanan camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Taksim Meydanı'nda 4 yılda inşa edildi.

Açılıştan önce son hazırlıkları yapılan camiiye en son 3 bin 500 metrekare Manisa'da özel olarak dokunan halı serildi.

İbadete açılmasıyla birlikte 2 bin 250 kişinin namaz kılabileceği camii, 2 bin 482 metrekare arsa alanına, yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip.

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